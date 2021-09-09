Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Россия отменяет все ограничения на авиационное сообщение с Белоруссией, введенные на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, такое решение было принято правительственной комиссией. При этом белорусский президент Александр Лукашенко не знал об отмене ограничений до объявления Путина.

«Вы мне об этом не говорили <...> Спасибо», — отреагировал глава Белоруссии на заявление российского коллеги.

Путин выразил надежду, что восстановление авиасообщения произойдет быстро.

9 сентября в Москве прошли переговоры российского и белорусского президентов. В ходе встречи стороны обсуждали союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику. Переговоры продолжались почти 3,5 часа.