В Челябинской области неизвестный преследует школьников на автомобиле

Жители города Касли Челябинской области написали заявление в правоохранительные органы на неизвестного мужчину, который преследует детей на машине УАЗ-Патриот.

«Сейчас полиция пытается установить личность мужчины, который преследовал детей в Каслях. Противоправных действий в отношении детей предполагаемый преступник совершить не успел. У полиции есть фоторобот и описание примет объявленного в розыск мужчины», — рассказал источник URA.RU.

В МВД России по Каслинскому району Челябинской области подтвердили, что в дежурную часть поступило несколько заявлений местных жителей о том, что за их детьми следит серебристый автомобиль. Там добавили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось о пропаже двух 13-летних школьниц в Красноярском крае. По данным прокуратуры, девочки могли уйти из дома в Лесосибирске из-за конфликта с матерью одной из них. 9 сентября они были замечены в магазине в Колесникове, после чего скрылись. Позже школьниц нашли живыми.