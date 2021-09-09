Напавшему на филиал Банка Грузии мужчине предъявили обвинение в совершении теракта

Грузинское МВД возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который напал на Банк Грузии в городе Кварели, по трем статьям, в том числе по обвинению в совершении террористического акта, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В четверг, 9 сентября, неизвестный ворвался в филиал Банка Грузии, где удерживал от 12 до 15 заложников. Позже их удалось освободить в результате переговоров. Операция по задержанию нападавшего длилась несколько часов.

По некоторым данным, захватчик требовал полмиллиона лари ($160,8 тыс.). Как рассказали очевидцы, он держал в руках ручную гранату.

Ранее сообщалось, что банда из 20 человек ограбила несколько городских банков в городе Арасатуба в штате Сан-Паулу в Бразилии. Для отвлечения внимания полиции преступники взорвали в разных частях города автомобили.