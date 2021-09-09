Назван самый опасный алкогольный напиток для мужчин

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал пиво самым опасным алкогольным напитком для мужчин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в пиве содержится фермент, схожий с женскими гормонами — эстрогенами.

При этом для женщин вреден любой алкоголь из-за физиологии организма.

«У женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность: у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь», — объяснил нарколог.

Брюн добавил, что злоупотребление алкоголем у женщин приводит к более быстрому формированию зависимости и «глубинным дефектам личности».

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести запрет на употребление алкоголя среди женщин детородного возраста. Такое предложение было внесено в проект Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022 — 2030 годы. Эта часть плана ВОЗ вызвала широкую критику общественности и обвинения в сексизме.