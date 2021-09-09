Moderna объявила о работе над вакциной, одновременно защищающей от COVID-19 и гриппа

Американская фармацевтическая компания Moderna занимается разработкой вакцины, которая будет одновременно защищать от COVID-19 и сезонного гриппа. Об этом рассказал главный исполнительный директор по разработкам и исследованиям компании Стефан Бансель, сообщает Reuters.

По его словам, главным приоритетом компании в настоящее время является выведение на рынок вакцины против респираторных заболеваний. Разрабатываемый препарат будут постоянно обновлять в соответствии с имеющимися штаммами. Ожидается, что вакцина от Moderna будет однокомпонентной.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины Moderna от COVID-19 для подростков, начиная с 12 лет.

В июле правительство Японии приостановило вакцинацию от COVID-19 препаратом Moderna из-за выявленных в нескольких дозах примесей.