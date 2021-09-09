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Воспитатель детсада в Краснодаре скрыла избиение ребенка

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В Краснодаре воспитанники частного детского сада избили четырехлетнего мальчика. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Инцидент произошел несколько дней назад. Дети вышли во двор играть, но в какой-то момент одного из из них прижали к бетонному забору и начали бить — ему наносили удары по телу и голове. Случившееся было снято на камеру наблюдения.

«О том, что случилось, мне, конечно же, не сообщили. Администратор в тот день написала мне сообщение с просьбой забрать ребенка, сказала, что он во время прогулки ударился о столб и сильно ушибся», — рассказала изданию мать ребенка.

Женщина потребовала показать ей записи с камер, чтобы посмотреть как отреагировали воспитатели.

«Моего ребенка избивали. Он плакал, кричал, пытался найти помощь, убегал от обидчика. Но никто так и не отреагировал на это - воспитатели сидели неподалеку и разговаривали между собой. На моего ребенка они не обращали никакого внимания», — добавила она.

В свою очередь директор детсада заявил «КП», что дети таким образом просто общаются.

«Дети так общаются, познают мир. В этом нет ничего такого! Драка — это способ коммуникации. Можете спросить у любого психолога — он это подтвердит», — заявил мужчина.

Мать мальчика планирует подать заявление в полицию.

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