Американец, громко слушавший дома музыку, удивился содержанию записки соседа

Американец вьетнамского происхождения Бинь Као, который громко слушал музыку у себя дома, был крайне удивлен, когда увидел под своей дверью письмо, в котором сосед просил его включить музыку громче. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Дорогой сосед, я живу по соседству и хочу обсудить твою музыку.

1) Включи это громче, черт возьми. Я не шучу. Ты слушаешь классное музло.

2) Скажи, какие именно песни ты слушаешь. Мне нужно это для моего плейлиста.

3) Я не иронизирую или что-то в этом роде, мне очень понравилась музыка, которую ты слушаешь, с тех пор, как приехал в этот дом.

С уважением, Тодд. (Мужская часть пары по соседству)», — говорилось в послании.

В комментариях пользователи порадовались за позитивно настроенного соседа, сообщив, что «вера в человечество у них после этого письма восстановлена».

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