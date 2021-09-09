Иркутянку оштрафовали за танцы дочери на переднем сидении авто

В Иркутске местного женщину-блогера привлекли к ответственности после того, как она выложила на свою страницу в Instagram видео малолетней дочери, которая танцевала стоя на переднем сидении во время движения автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

«Накануне в Госавтоинспекцию МУ МВД России «Иркутское» поступило сразу несколько сообщений от пользователей социальной сети Instagram, которые обратили внимание на грубое нарушение правил дорожного движения. Молодая мама, позиционирующая себя как блогер, выложила видеозапись как она, двигаясь на автомобиле, перевозит свою малолетнюю дочь на переднем сидении стоя», — говорится в сообщении.

Помимо этого стало известно, что женщина 74 раза с начала 2021 года привлекалась за различные нарушения ПДД. В частности, нарушение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора и стоп линии — у нее 57 неоплаченных штрафов на общую сумму около 35 тыс. рублей.

В итоге на блогера составили 24 протокола по статье «Неуплата административного штрафа в срок» и один протокол за «Нарушение требований к перевозке детей».