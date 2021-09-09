Вооруженный человек ворвался в «Банк Грузии» и захватил заложников

Вооруженный мужчина вторгся в отделение «Банка Грузии» в Кварели (регион Кахетия) и взял находившихся там людей в заложники, пишет Sputnik Грузия.

Финансовая организация расположена на улице Чавчавадзе.

По неподтвержденной информации, захватчик потребовал полмиллиона лари ($160,8 тыс.).

Как рассказали очевидцы, он держал в руках ручную гранату. Несколько человек смогли покинуть здание банка. Здание огородили лентой.

По словам губернатора Кахетии Ираклия Шиошвили, в здании остаются двое сотрудников банка. Он сообщил, что уже была мобилизована криминальная полиция, ведутся переговоры по составлению плана действий. При этом злоумышленник пока не выходил на контакт с полицией.

В последние месяцы в Грузии участились случаи нападений на банки.

В апреле этого года сообщалось, что неизвестные лица с огнестрельным оружием ворвались в филиал «Банка Грузии» в Тбилиси и захватили там заложников.