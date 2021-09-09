Взрыв газа произошел в жилом доме в Марий Эл

В республике Марий Эл произошел взрыв газа в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную службу Звениговского района.

ЧП произошло в поселке Красногорский в двухподъездном 16-квартирном доме. Взрывной волной в квартире выбило дверь и окно.

В результате пострадали два человека, их госпитализировали. Уточняется, что у мужчины ожог лица, у женщины ожог рук.

Эвакуация остальных жителей дома не потребовалась.

Глава района Владимир Геронтьев в свою очередь добавил, что повреждения несущих конструкций дома нет. По его словам, причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовыми приборами.

Ранее взрыв газа произошел в подмосковном Ногинске в девятиэтажном жилом доме. Обрушились второй, третий и частично четвертый этажи здания.

Из здания эвакуировали более 170 человек. Предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Всего в результате взрыва погибли семь человек, тела семи человек извлекли из-под завалов дома. По данным главка МЧС, одна из погибших — девочка-подросток. В Ногинске объявили трехдневный траур.

Также стало известно о 20 пострадавших, шесть из которых были госпитализированы.