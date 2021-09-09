Пропавшие под Красноярском школьницы найдены живыми

В красноярском Лесосибирске найдены живыми две пропавшие 13-летние школьницы, которых ранее разыскивала полиция. Об этом сообщает Life.ru.

Ранее сообщалось, что полиция ищет двух школьниц, ушедших из дома в Лесосибирске Красноярского края. Отмечалось, что на их поиски поднят весь личный состав отдела ОМВД, о пропаже девочек стало известно 8 сентября.

Мать одной из школьниц сообщала, что вечером 6 сентября ее дочь поехала на такси к подруге в поселок Колесниково на южной окраине Лесосибирска. А 7 сентября обе школьницы не появились в учебном заведении.

В прокуратуре предположили, что школьницы могли уйти из дома из-за конфликта с матерью одной из них. Подробнее — в материале «Газете.Ru».