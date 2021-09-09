Осужденный на 22 года петербуржец отсудил у ФСИН больше полумиллиона рублей

В Санкт-Петербурге местный житель Алексей Ануфриев выиграл суд у ФСИН и получил компенсацию за плохие условия в СИЗО в размере 600 тыс. рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В 2014 году Ануфриева после ареста отправили в СИЗО-5, после чего он находился в СИЗО-1 и СИЗО-4 по городу и области — общий срок пребывания составил 4 года и 7 месяцев. В итоге, его осудили на 22,5 года за за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

В своем иске мужчина заявил, что в СИЗО не было питьевой воды, хорошего питания, холодильника. Принимать душ ему приходилось под одной лейкой вместе с соседом раз в неделю. Ночью, по его словам, свет не выключали, что мешало отдыхать и привело к ухудшению зрения.

В другом изоляторе Ануфриева не понравилось расположение унитаза — он был слишком близко от стола, а в камере были насекомые и мыши. В процессе осмотра сотрудники отбирали личные вещи и уничтожали их. В частности, фотографии родственников.

Мужчина потребовал компенсацию в размере 3 354 000 рублей от ФСИН за моральные страдания. Суд удовлетворил иск и взыскал с ведомства 608 тыс. рублей.