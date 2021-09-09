Космонавт оценил ситуацию со сработавшей на МКС сигнализацией

Космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Юрий Гидзенко прокомментировал ситуацию со сработавшей сигнализацией на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Ничего страшного в происходящем нет, специалисты во всем разберутся. Вероятно, что-то перегрелось. Это не запах дыма, а какой-то другой посторонний запах. В моей карьере тоже такое было, это совершенно не страшно», — сказал космонавт.

Ранее сообщалось, что в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) в ночь на 9 сентября сработала сигнализация. Космонавты заметили дым и запах гари. В «Роскосмосе» подтвердили включение сигнализации на МКС, отметив, что приборы зафиксировали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа.

На Международной космической станции в настоящее время находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, американские астронавты Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, а также японец Акихико Хосиде и француз Том Песке.