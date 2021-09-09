Одну из пропавших в Лесосибирске школьниц видели с парнем, который ее удерживал

Местная жительница рассказала «Газете.Ru», что видела одну из пропавших в Красноярском крае школьниц вместе с неизвестным парнем 6 сентября в состоянии опьянения.

«Вечером где-то в девятом часу я уезжала из деревни на машине и рядом со въездом в деревню видела одну из девочек с рыжими волосами, Диану. Она сидела на обочине прямо у дороги на земле. Мне показалось, что она была в неадекватном состоянии. Либо это было алкогольное опьянение, либо наркотическое, не берусь утверждать наверняка. С ней был какой-то парень, он ее удерживал. Так как было темно, я его не разглядела. Не могу сказать, местный ли он», — рассказала она.

Женщина также отметила, что впервые встретила девочек в автобусе по пути в село Колесниково и хорошо их запомнила.

«6 сентября я поехала в поселок Колесниково по семейным делам. Ориентировочно в 14.20 села в автобус номер пять и там были эти девочки. Они сидели прямо напротив меня. Я их хорошо запомнила. Мы доехали до Колесниково и пошли разными дорогами. Но я обратила внимание, что они поднимаются на гору», — пояснила она.

Ранее в прокуратуре Красноярского края назвали предварительную версию пропажи двух школьниц. Пропавшие в Лесосибирске Красноярского края две школьницы могли уйти из дома из-за конфликта с матерью одной из них. Отмечается, что 9 сентября девочки были замечены в магазине в Колесникове, после чего скрылись.