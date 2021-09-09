«Переселение» сухопутных черепах в Московском зоопарке попало на видео

Сотрудники Московского зоопарка перевели сухопутных черепах на в теплые вольеры павильона «Птицы и бабочки», где они будут зимовать. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в Instagram.

В зоопарке подчеркнули, что животных переносят в перевернутом состоянии на носилках и делают это максимально деликатно и быстро, чтобы не доставлять им неудобств. В природе черепахи регулярно переворачиваются, так что полежать на панцире некоторое время для них не проблема, уточнили в зоопарке.

Зимние квартиры для теплолюбивых обитателей Московского зоопарка оборудованы обширным бассейном, за ними будут ухаживать доверенные киперы. В теплом павильоне панцирные будут делить с никобарскими голубями, павлиньими фазанами и перепелками.

Ранее в московском зоопарке объявили сбор урожая для питомцев, которая продлится до ноября. Для животных принимают тыкву, кукурузу, головы подсолнухов, дубовые листья и желуди.