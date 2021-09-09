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Мурашко заявил о признании странами G20 «Спутника V» лучшей вакциной против коронавируса

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министры здравоохранения стран G20 («Большая двадцатка») назвали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» лучшим вариантом для профилактики COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«За последние десятилетия, наверное, это первый прорыв медицинской науки, когда его знают, лекарственный препарат, во всем мире», — сказал российский министр Мурашко на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Ранее Мурашко призвал страны G20 взаимно признать вакцины от COVID-19. На встрече министров G20 глава Минздрава РФ подчеркнул, что взаимное признание вакцин важно для того, чтобы вакцинированные граждане могли свободно ездить за границу.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что регистрация российской вакцины от COVID-19 Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств затягивается.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о том, что российская сторона в настоящий момент продолжает предметный разговор с Евросоюзом по теме взаимного признания сертификатов вакцинации. Позднее стало известно, что Россия и Великобритания также ведут переговоры о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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