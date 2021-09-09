Венгрия истратила все запасы вакцины «Спутник V»

Венгрия использовала все запасы российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РБК.

«Мы уже полностью использовали наши запасы вакцины «Спутник V». Она была очень популярной. Мы вакцинировали почти 1 млн человек в Венгрии этой вакциной», — сказал глава венгерского МИД.

Сийярто уточнил, что Будапешт заключил контракт с российской стороной на 2 млн доз вакцин «Спутник V», и они были поставлены точно в срок. Он подчеркнул, что у российских препаратов «качество было безупречным».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз сильно ошибается, рассматривая вопрос одобрения иностранных вакцин с идеологической и геополитической точек зрения. По его словам, венгерские эксперты по результатам исследования заключили, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» безопасна и эффективна.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной Евросоюза, получившей образцы вакцины «Спутник V» для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был зарегистрирован в стране, после чего началось его применение для вакцинации населения. Помимо российской вакцины, в Венгрии используются препараты Pfizer/BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.