На Украине предложили размещать афганских беженцев в тюрьмах

Министерство юстиции Украины предложило размещать беженцев из Афганистана в зданиях Черниговской и Кременчугской колоний. Об этом заявила помощник главы ведомства Елена Высоцкая, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что глава украинского МВД Денис Монастырский предложил размещать афганских граждан в пустующих тюрьмах.

Высоцкая добавила, что эти колонии недавно были закрыты и не являются действующими.

«Это говорит о том, что в них теоретически намного дешевле возобновить жизнедеятельность. Возобновить системы отопления, водоснабжения и так далее. Поэтому предложили именно их. Идет диалог, но еще нет окончательного решения. Минюст готов помочь в этом вопросе», — сказала она.

На прошлой неделе советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может принять порядка пяти тыс. беженцев из Афганистана, добавив, что проблем с ними не будет, так как они зачастую «гораздо более образованны, чем средний украинец».

В августе на фоне вывода из страны военного контингента США «Талибан» (организация запрещена в России) захватил все крупные города и погранпереходы в стране. Однако провинция Панджшер до сих пор остается неприступной. Талибы более двух недель пытались штурмовать регион после сообщений о неудачных переговорах с лидером афганских ополченцев Ахмадом Масудом.

Ранее сообщалось, что сопротивление в Афганистане контролирует до 65% провинции Панджшер.