Появилось видео, где обвиняемый в убийстве кемеровских школьниц показывает, как душил их

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал ролик, в котором есть обвиняемый в убийстве двух школьниц в Киселевске в Кемеровской области. На кадрах подозреваемый показывает, как душил девочек, видео размещено на YouTube-канале ведомства.

На видеозаписи 41-летний мужчина в присутствии следователей демонстрирует на манекене, каким образом совершал преступление и расправлялся с детьми.

По словам злоумышленника, он душил своих жертв до тех пор, пока те не перестали подавать признаков жизни.

Как уточнили в СК, 6 сентября две 10-летние девочки шли домой из школы и встретили на остановке мужчину с семечками в руках. Они попросили их у него, чтобы покормить голубя. Обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил школьницам приобрести для них в магазине сладости, а для птички еду, девочки пошли с ним.

Затем фигурант дела повел детей домой к себе. Позднее мужчина изнасиловал детей и для того чтобы скрыть следы преступления, убил девочек. Местом преступления стал заброшенный дом, где временно жил мужчина.

Родители одной из школьниц, обнаружив пропажу дочери, обратились за помощью в правоохранительные органы. Обвиняемый в убийстве школьниц в Киселевске был арестован.