Обвиняемый в убийстве школьниц в Киселевске арестован

Суд арестовал на 2 месяца обвиняемого в убийстве двух школьниц в Киселевске в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кузбасса.

«Суд удовлетворил ходатайство и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 7 ноября 2021 года», – говорится в сообщении.

На сайте Следственного комитета России по Кемеровской области сказано, что 41-летнему жителю города Мыски предъявлено несколько обвинений — убийство двух малолетних, изнасилование детей до 14 лет ранее судимым лицом, насильственные действия сексуального характера в отношении детей до 14 лет.

Согласно информации следствия, 6 сентября две 10-летние школьницы, возвращаясь домой из школы, заметили на остановке общественного транспорта мужчину с семечками, они попросили покормить голубя. Обвиняемый на тот момент был пьян, он предложил девочкам купить в магазине для них сладости, они согласились. После этого мужчина уговорил их пойти к нему в гости.

«В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении девочек насильственные преступления сексуального характера. Чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел на работу», — говорится в сообщении СК.

Родители одной из школьниц, обнаружив пропажу дочери, обратились за помощью в правоохранительные органы. В дальнейшем подозреваемого задержали, он полностью признал свою вину и показал, где находятся тела девочек.

Ранее сообщалось, что Виктору Пестерникову предъявили обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.