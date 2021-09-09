Предполагаемому убийце девочек в Кузбассе предъявили обвинение

Подозреваемому в изнасиловании и убийстве двух школьниц в Киселевске Виктору Пестерникову предъявили обвинение, передает ТАСС.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Девочки пропали 6 сентября в Киселевске, их тела были обнаружены менее чем через сутки. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве школьниц и показал место, где совершил преступление — именно там и обнаружили тела детей.

Пестерников в 2009 году был приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение преступлений по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в прежней редакции этой статьи УК).

Как выяснилось, незадолго до гибели девочек видели с неким «дядей Витей», он угощал детей газировкой, чипсами, а потом позвал к себе домой и девочки согласились.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура взяла на особый контроль расследование убийств школьниц в Кузбассе.