На Сахалине мужчина украл три млн рублей из плюшевого мишки

Мужчина украл у жительницы города Корсаков Сахалинской области три млн рублей, которые она хранила внутри плюшевого медведя, сообщает портал Citysakh.ru со ссылкой на региональный главк МВД.

По версии следствия, 18-летняя дочь потерпевшей, которой в тот момент не было дома, пригласила в гости 21-летнего подозреваемого. В то время, когда девушка отвлеклась, молодой человек обнаружил внутри плюшевого медведя три миллиона рублей и забрал их. Кроме этого, мужчина украл найденные в комоде 20 тыс. рублей и золотые украшения на сумму около 52 тыс. рублей, после чего скрылся.

Уточняется, что впоследствии подозреваемый отправился на север Сахалина, где скрывался от сотрудников полиции в подвале одного из домов. По предварительным данным, украденные деньги мужчина потратил на личные нужды, а ювелирные украшения отдал своему другу, который по его просьбе сдал их в ломбард.

По факту кражи, совершенной в особо крупном размере, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее жительница Санкт-Петербурга, притворившись целительницей, проводила у пенсионерки фейковые лечебные сеансы и украла 500 тыс. руб. и золотые украшения. Подозреваемую задержали и заключили под стражу. Расследование дела продолжается. Следователи предполагают, что она может быть причастна к аналогичным преступлениям.