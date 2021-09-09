В Таиланде пропавшего мужчину обнаружили спящим в луже

Пенсионер Франциск Йоханнес ван Россум отправился в паб в таиландской провинции Пхетчабури и исчез на четыре дня. Об этом сообщает Metro.

В публикации отмечается, что 78-летний пенсионер выпил пять бутылок пива, после чего сел на мотоцикл, уехал и исчез.

О пропаже мужа забеспокоилась его 61-летняя жена Рачот Чанвиджит, когда Франциск не вернулся вечером домой. Она отправилась в бар, где ей рассказали, что он просто ушел.

Спустя два дня Франциску удалось дозвониться до жены, которой он сообщил, что потерялся в лесу Кхонг Та Банг во время шторма.

Рачот сообщила об этом спасателям, которые отправили специалистов, чтобы найти Франциска.

По итогам мужчина был найден местными жителями спустя четыре дня после пропажи. Они нашли его благодаря оставленному мотоциклу. Сам мужчина во время обнаружения был покрыт укусами комаров и спал в луже, которая образовалась после ливня.

Ранее хозяин ранчо в американском штате Вайоминг, придавленный квадроциклом, выживал два дня с помощью пива и воды.

53-летнего Фрэнка Рейнольдса придавило транспортным средством, когда он пытался поймать корову и теленка на соседском кладбище. Инцидент произошел в воскресенье, но мужчину обнаружили только спустя пару дней.