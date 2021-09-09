Облачная погода и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в Москве в понедельник 6 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 18…20°С тепла, в ночь на 10 сентября похолодает до +12°С. Ветер западный со скоростью 6-11 м/с, местами — порывы до 15 м/с.

В Подмосковье — днем 12…21°С тепла, в ночные часы температура снизится до +9°С.

В области также объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра, предупреждение действует до вечера 6 сентября. Порывы ветра в этот период могут достигать 17 м/с.

Атмосферное давление в Московском регионе составит 747 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве прогнозируется неклассическое бабье лето на текущей неделе.

По словам метеоролога, с четверга, 9 сентября, в городе температура воздуха будет подниматься до 18–20 градусов тепла. Кроме того, в воскресенье ожидается потепление до 23 градусов.

Синоптик пояснил, что при этом погода не приобретет антициклонический характер.