В МИД рассказали о новых угрозах терроризма

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что угроза терроризма со времен 11 сентября 2001 года сильно эволюционировала. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА «Новости».

По словам, Сыромолотова, «появились новые вызовы, которые страны не могут игнорировать». Например, использование боевиками беспилотников для осуществления терактов, активизация вербовочной деятельности в рамках пенитенциарных учреждений, пропаганда радикальных идей в Интернете, а также возникновение принципиально новых источников финансирования.

«По всем упомянутым направлениям реализуется многоаспектное сотрудничество как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках, и Российская Федерация является одним из важнейших его участников», — отметил замглавы МИД РФ.

Ранее в ФСБ заявили о задержании сторонников ИГ (организация запрещена в России), готовивших теракты в Ингушетии, включая нападения на сотрудников правоохранительных органов с применением взрывных устройств и холодного оружия. Четыре человека арестованы, возбуждено уголовное дело. Помимо этого, задержанные также пропагандировали террористическую идеологию среди граждан Российской Федерации, говорится в сообщении спецслужбы.