Большинство американцев заявили, что теракты 11 сентября изменили образ жизни в США

Почти две трети жителей США считают, что теракты 11 сентября 2001 года необратимо изменили образ жизни в стране. Об этом стало известно из результатов опроса американцев, опубликованных Fox News.

По итогам социологического опроса, 64% жителей США считают, что эти события изменили образ жизни в Соединенных Штатах на постоянной основе, еще 24% респондентов думают, что теракты 11 сентября внесли временные изменения бытовой уклад граждан страны. Только 9% опрошенных не заметили, что в их жизни что-либо значительно изменилось.

Как показал опрос, мнения жителей США относительно того, должно ли быть 11 сентября общенациональным выходным днем, разделились: 47% респондентов поддержали эту идею, 46% высказались против данной инициативы.

Социологическое исследование провели накануне захвата власти талибами (организация запрещена в России) в Афганистане, с 7 по 10 августа. В опросе поучаствовали 1002 человека.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о рассекречивании материалов, которые имеют отношения к терактам, произошедшим 11 сентября 2001 года.