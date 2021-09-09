Врач рассказала об опасности бабьего лета

Кратковременное осеннее потепление, которое называют бабьем летом, нередко приводит к распространению вирусных инфекций и простудных заболеваний, рассказала терапевт Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

«Осень в целом и бабье лето в частности – время, когда погода может резко меняться: утром может быть прохладно, днем жарко, вечером может пойти дождь, а ночью станет совсем холодно», — предупредила медик.

При этом переменчивая погода не должна становиться причиной отказа от прогулок на свежем воздухе — нужно просто правильно одеваться, чтобы не простудиться, отметила Романенко.

«Нужно использовать принцип многослойности: вы выходите в куртке, когда становится жарко, снимаете верхнюю одежду и чувствуете себя комфортно. Также осень – пора дождей, поэтому нужно следить, чтобы обувь была удобная, непромокаемая. По возможности, если вы промочили ноги, лучше обувь сразу высушить или поменять, потому что все болезни приходят к нам через замерзшие и промокшие ноги», — подчеркнула терапевт.

В Гидрометцентре пообещали москвичам на этой неделе бабье лето с температурой до 20–23 градусов. Но привычное всем непродолжительное потепление в сентябре не будет классическим: оно будет сопровождаться небольшими и кратковременными дождями, рассказали синоптики.