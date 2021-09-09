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Тропический шторм Минди движется в сторону Флориды

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Gerald Herbert/AP

Тропический шторм Минди, который образовался в районе Мексиканского залива, движется в сторону береговой линии штата Флорида в США. Об этом сообщает CNN.

В Национальной метеорологической службе США отметили, что Минди достигнет Флориды и двинется на западную часть Атлантического океана и пройдет в южные районы штатов Джорджия и Южная Каролина. Шторм производит максимально устойчивые ветры со скоростью почти 65 км/час с более сильными порывами.

Ожидается, что во Флориде общее количество осадков достигнет 15 сантиметров.

В публикации отмечается, что в северо-западной части Флориды Панхандл ожидаются наводнения и торнадо.

Ранее стало известно, что к Северной Америке приближается ураган «Ларри», который может по своей мощи превзойти ураган «Ида», недавно обрушившийся на США.

Сейчас «Ларри» присвоена третья категория опасности. Однако вскоре он может усилиться до четвертой категории со скоростью ветра свыше 150 миль в час, считают ученые.

Однако метеорологи прогнозируют, что шторм пройдет воды Атлантики, приблизится к Бермудским островам и к Северной Америке, но, вероятнее всего, пройдет мимо США.

Отмечается, что большая часть восточного побережья Соединенных Штатов при этом ощутит на себе воздействие урагана: к середине недели на эту территорию могут обрушиться сильные волны.

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