Находящимся в СИЗО гражданам помогут оформлять паспорта

Минюст России выступил с инициативой разрешить обвиняемым и подозреваемым, находящимся в СИЗО, подавать заявления о замене или выдаче паспорта, в случае утери документа или истечения его срока действия, сообщают »Известия».

«Сегодня нормы, защищающие людей под стражей и без паспортов, предусмотрены только для осужденных. Администрации соответствующих исправительных учреждений принимают меры, чтобы паспорта были у всех. Однако в отношении находящихся под стражей в СИЗО подозреваемых и обвиняемых руководство сейчас не обязано помогать им в получении паспортов в случае их отсутствия», — уточнил изданию член правительственной комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, отсутствие у заключенного СИЗО паспорта мешает ему юридически значимые действия, например, оформить или продлить инвалидность или вступить в брак.

Груздев уточнил, что не всегда арестованный человек после приговора направляется в исправительное учреждение.

«Тысячи людей ежегодно освобождаются из СИЗО. Важно, чтобы у них на руках сразу после освобождения были документы», — резюмировал юрист.

Отмечается, что данную инициативу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Ранее стало известно, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что решение о замене паспорта смарт-картой будет принято до конца 2021 года. При этом переход на пластиковый паспорт будет добровольным. Однако результаты опроса, проведенного для «Газеты.Ru» аналитиками сервиса по поиску работы SuperJob показали, что 41% россиян не готовы отказаться от бумажного паспорта и заменить его смарт-картой.