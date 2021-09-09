Талибы* заявили, что дадут женщинам место в правительстве

Представитель движения «Талибан (организация запрещена в России)» Забиулла Муджахид заявил, что в новом правительстве Афганистана появятся должности для женщин. Об этом он рассказал французскому телеканалу BFMTV.

В интервью изданию Муджахид отметил, что текущее правительство является временным. В дальнейшем будут организованы должности для женщин, заявил представитель талибов.

Он отметил, что места будут организованы «в соответствии с законами шариата». Женщины, по словам Муджахида, могут быть частью нового правительства Афганистана, но это «будет второй шаг» в управлении страной талибами.

Кроме этого, он подчеркнул, что «Талибы» хотят, чтобы каждая демонстрация и митинг проходили под юридическим контролем нового министерства юстиций.

Ранее афганские женщины выразили свое недовольство в вопросах возможности получения образования и трудоустройства во время митинга в Кабуле. Талибы в ответ на это применили против них слезоточивый газ.

Известно, что сторонники радикального движения «Талибан» избили одну из активисток Наргис Садат. Также они стреляли в воздух.