СМИ: число жертв пожара в ковид-больнице в Северной Македонии выросло до 14

Число погибших в результате пожара в ковид-больнице в городе Тетово на западе Северной Македонии выросло до 14, по неофициальным данным, около 20 человек пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Алсат-М».

«Как минимум 14 человек погибли при пожаре в ковид-центре», — передает телеканал со ссылкой на источник.

Возгорание произошло после 21.00 (22.00 мск) в среду в Тетово на северо-западе страны. В тушении были задействованы 7 машин и 30 пожарных.

Ранее глава Минздрава республики Венко Филипче сообщил, что подтверждена гибель десяти человек, но это число может возрасти.

По его словам, возгорание было ликвидировано, а пострадавших перевозят в Скопье. В Тетово заседает кризисный штаб с участием премьера Зорана Заева. Причины пожара выясняются.

В ночь на 9 июня в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. Власти региона сообщали, что три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые принимали участие в спасении людей. 15 июля умерла еще одна пациентка, которая после пожара была переведена в реанимационное отделение Рязанской областной клинической больницы с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19. СУ СК РФ по региону завело уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.