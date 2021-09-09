Не менее десяти человек погибли в результате пожара в ковид-больнице в Северной Македонии

В Северной Македонии сгорела ковид-больница, в результате происшествия погибли, по меньшей мере десять человек, сообщил в Twitter министр здравоохранения Венко Филипче.

«В Тетово произошла авария, унесшая несколько человеческих жизней. На данный момент подтверждено, что десять человек погибли в результате пожара, но это число может возрасти», — говорится в сообщении.

Глава Минздрава также выразил соболезнования семьям погибших.

В конце августа пожар произошел в одной из больниц Ярославля. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что площадь возгорания составила 5 кв. метров. По их данным, пожар был оперативно потушен персоналом и дальнейшего развития не получил. К тушению возгорания были привлечены 61 специалист и 24 единицы техники.

Позднее в МЧС заявили, что предварительная причина пожара в ярославской больнице – «электротехническая».