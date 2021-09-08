В Турции в ходе тренировочного полета разбился самолет

На западе Турции в ходе учебно-тренировочного полета разбился самолет. О судьбе экипажа пока ничего неизвестно, сообщает газета Haberturk.

В регион были направлены пожарные, службы экстренной помощи и представители службы безопасности. Поиски экипажа ведутся с помощью беспилотника. Очевидцем крушения стал маленький ребенок, дедушка которого сообщил о происшествии.

Ранее подобный инцидент произошел в Подмосковье: опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение 17 августа в ходе испытаний в Кубинке. Пилоты, которые управляли самолетом, до последнего момента пытались отвести военно-транспортный самолет от домов. Члены экипажа были похоронены в подмосковных Мытищах на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества». Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества погибших летчиков.

После этого Су-24 потерпел крушение в 95 км от Перми, пилоты катапультировались. Воздушное судно выполняло перелет на авиаремонтный завод. Оно упало в лесистой местности, жертв и разрушений на земле нет. После приземления летчики самостоятельно дошли до деревни Заполье и по телефону связались с командованием.