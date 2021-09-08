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Минздрав уточнил число погибших при взрыве газа в Ногинске

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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, по состоянию на 12.00 мск, в результате происшествия погиб один человек, пострадали девять человек, в том числе двое детей.

«Четверо взрослых и двое детей госпитализированы, один из них – мужчина 64 лет — в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Троим пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сказал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что погибли два человека, и тело одного из них извлекли из под завалов.

При этом представитель экстренных служб сообщил агентству, что в результате взрыва газа пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Все они были госпитализированы.

8 сентября в подмосковном Ногинске из-за взрыва газа произошло обрушение нескольких квартир. Взрыв бытового газа вызвал обрушение трех квартир на втором, третьем и четвертом этажах, еще пять квартир были повреждены.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг.

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