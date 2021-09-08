Спасатели извлекли тело первого погибшего при взрыве газа в Ногинске

Спасатели извлекли из под завалов тело первого погибшего в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали два человека, тела которых находятся под обломками.

8 сентября в подмосковном Ногинске из-за взрыва газа произошло обрушение нескольких квартир. Взрыв бытового газа вызвал обрушение трех квартир на втором, третьем и четвертом этажах, еще пять квартир были повреждены.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг. По предварительным данным, жертвами взрыва стали два человека.

Омбудсмен рассказала о состоянии детей, пострадавших при взрыве газа в Ногинске.