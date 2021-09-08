Врач рассказала, как не попасть под влияние осенней депрессии в офисе

Врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро» Светлана Шокур рассказала, как не попасть под влияние осенней депрессии в условия работы в офисе, сообщает РИА «Новости».

По словам медика, главные причины осенней депрессии или хандры заключаются в недостатке солнечного света, избытке дождей и сокращении светлого времени суток.

«Для некой имитации солнца в помещении нужно использовать больше источников света, создавать повышенную яркость. Также обязательно нужно проветривать помещение, чтобы избежать гипоксии. Необходим именно свежий, насыщенный кислородом воздух, а не кондиционирование», — рекомендует Шокур.

Врач уточнила, что большая часть населения России испытывает хронический дефицит витамина D, который мы получаем через солнечный свет — этот витамин невозможно «запасти», что приводит к снижению настроения.

«Важно знать свой первоначальный уровень витамина D, чтобы подобрать с врачом правильную для приема дозу. Это позволяет улучшить общее самочувствие, тонус, мышечную активность, устойчивость к стрессовым ситуациям, снизить подавленность и тревожность», — пояснила Шокур.

По словам медика, снижение уровня гормона радости, дофамина, также связано с сезонными изменениями. Касательно пищи, врач порекомендовала обратить внимание на продукты, богатые триптофаном: индейку, сыр и орехи.

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