В Чечне проведут конкурс на лучшее изображение Кадыровых

В Чеченской Республике состоится конкурс на лучшие изображения Ахмата-Хаджи, Аймани и Рамзана Кадыровых. Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

«Победители конкурса в каждой номинации получат от регионального общественного фонда им. Героя России А-Х. Кадырова по 500 тысяч рублей», — написал он.

По словам Даудова, конкурс продлится до 5 октября. Политик выразил уверенность в том, что среди чеченцев, которые проживают за рубежом, «очень много талантливых людей, особенно среди молодежи».

«Конкурс призван укрепить среди них знание истории родного края и сохранить культурную связь с Родиной», — написал спикер парламента Чечни.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании в республике Терминологической комиссии по чеченскому языку. Согласно документу, комиссия создана «в целях обеспечения сохранения, распространения и развития чеченского языка», а также для «прояснения и стандартизации понятий и терминологии».