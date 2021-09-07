СМИ: в Германии после повторной вакцинации умер один человек

Один из постояльцев дома престарелых в районе Оберхаузен-Хольтен в Германии умер и еще двое попали в реанимацию, сообщает немецкий журнал Focus со ссылкой на медиков.

«Покойному ранее оказывалась паллиативная помощь», — уточнили медики.

Состояние тех, кто попал в реанимацию, оценивается как стабильное. Специалисты однако подчеркивают, что в настоящее время выясняется, связаны ли эти случаи с повторной вакцинацией. О произошедшем сообщили в министерство здравоохранения штата и в надзорный орган по лекарственным средствам, Федеральный институт лекарств и медицинских изделий (BfArM).

Отмечается также, что около 10% из 90 повторно вакцинированных в городе пациентов имеют проблемы со здоровьем — сердечно-сосудистые заболевания, респираторные и неврологические расстройства.

Ранее зксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове завила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Согласно представленным ей данным, в последнее время ежедневно выявляется 4,4-4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 72-78 тыс. смертей.