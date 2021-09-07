Белый дом запросил у Конгресса США $6,4 млрд на расселение афганцев

Бюджетное управление Белого дома США направило в Конгресс «срочный» запрос о выделении десятков миллиардов долларов на помощь при стихийных бедствиях и финансирование переселенцев из Афганистана, сообщает газета Washington Post.

«Белый дом просит 14 миллиардов долларов для реагирования на стихийные бедствия, произошедшие до урагана Ида, а также 6,4 миллиарда долларов на оплату продолжающегося переселения десятков тысяч афганцев, которые были партнерами США во время войны в Афганистане», — говорится в сообщении.

Помимо этого, администрация просит еще 10 миллиардов долларов на устранение ущерба после урагана «Ида».

15 августа «Талибан» (организация запрещена в России) объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана на фоне вывода американских войск из страны, которое закончилось 31 августа США. Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных. По его словам, это решение завершит эру попыток «перестроить» другие государства.

При этом сообщалось, что США не эвакуировали из Афганистана 2 тыс. работавших на американское посольство афганцев и членов их семей.