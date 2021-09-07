Россиянин зарезал сына из-за просьбы сделать потише музыку

В Татарстане 54-летний местный житель обвиняется в убийстве 31-летнего сына из-за то, что тот попросил отца сделать музыку потише. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 4 сентября 2021 года в городе Лениногорске. Мужчина вместе с приятелем выпивали во дворе своего дома. Спустя некоторое время к ним подошел сосед и попросил сделать убавить музыку, однако татарстанец отказался.

В итоге из жилища вышел его сын и заступился за соседа — отец схватил нож и ударил родственника в живот. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где через несколько часов он умер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Проводятся следственные действия, расследование продолжается.

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