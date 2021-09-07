Адвокат рассказал, сколько лет получит убийца кузбасских школьниц

Сознавшийся в убийстве и изнасиловании двух десятилетних девочек в Кемеровской области Виктор Пестерников, скорее всего, получит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика.

«В данном случае вариант, что суд примет решение именно о пожизненном лишении свободы, остановится на самом строгом наказании — именно в связи с рецидивом и прочими обстоятельствами», — сказал юрист.

Он отметил, что Пестерников сможет просить суд присяжных, однако «таким людям» это вряд ли поможет. По его словам, минимальное наказание, которое может получить мужчина — 12 лет лишения свободы.

Михальчик добавил, что возмущен произошедшим, потому что у полиции в настоящее время есть инструменты, позволяющие контролировать освободившихся из заключения граждан.

Ранее нашлись дети, которые видели девочек перед смертью.

В понедельник, 6 сентября, около восьми часов утра две 10-летние девочки отправились в школу и не вернулись домой. Школьниц последний раз видели в продуктовом магазине вместе с Пестерниковым, который покупал им сладости, а позднее ушел с ними в сторону гаражей.