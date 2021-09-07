Мурашко оценил запас вакцин от коронавируса в регионах

Запаса вакцин от коронавируса в регионах России хватит на месяц бесперебойной работы. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

«Достаточное количество вакцин, во всех регионах фактически запас сформирован на один месяц спокойной бесперебойной работы», — сказал Мурашко.

Министр также призвал граждан вакцинироваться, отмечая, что «многие страны прогнозируют, что этот период осенний может дать повышение заболеваемости». По его словам, большинство (92%) из госпитализированных с коронавирусом в России не были вакцинированы.

За минувшие сутки в России было выявлено 17 425 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 17 243 человека, умерли 795.

Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 было зафиксировано в Москве (1 187), Московской области (880), Санкт-Петербурге (626), Свердловской (510) и Ростовской (475) областях.

За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 7 047 880 жителей России, выздоровели 6 302 250 человек, умерли 188 785.