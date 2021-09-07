Женщина пролежала в перевернутой машине три дня, пока полиция игнорировала звонки о ДТП

Полиция Шотландии признала свою ответственность за то, что несмотря на звонок от местного жителя, сотрудники правопорядка проигнорировали сообщение от автокатастрофе, из-за чего 25-летняя жительница Шотландии находилась несколько суток в сознании в перевернутой машине. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Ламара Белл и ее сожитель Джимми Юил 5 июля 2015 года попали в автомобильную аварию на автотрассе М9 неподалеку от города Стерлинг в Шотландии. Джимми вскоре скончался, но Ламара выжила и три дня находилась в перевернутой машине без возможности выбраться, и звала на помощь. Ее вызволили со сломанными конечностями только спустя три дня, 8 июля 2015. Через несколько дней она скончалась в госпитале.

Звонок поступил в полицию 5 июля, однако только три дня спустя после еще одного звонка, правоохранители выехали на место предполагаемого ДТП, где обнаружили женщину, звавшую на помощь.

По результатам продолжавшегося много лет расследования, полиция Шотландии признала свою вину в преступной халатности и теперь обязана выплатить штраф в размере нескольких десятков тысяч фунтов стерлингов.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас с 2015 и не дал задвинуть это дело под коврик. Наконец-то мы можем сказать, что Ламара добилась справедливости», — заявила Диана Белл, мать погибшей.

Ранее сообщалось, что в Америке выплатили компенсацию человеку, которого поместили в психиатрическую больницу, из-за того, что полицейские перепутали его с преступником из-за внешнего сходства.