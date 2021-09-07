Мать одной из убитых в Киселевске девочек пьяная проспала пропажу ребенка

Соседка одной из убитых в Киселевске девочек по имени Юлия заявила, что обвиняемый в преступлении Виктор Пестерников два дня выслеживал детей, но никто не обращал на это внимания. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам Юлии, мать девочки Елену давно пора лишить родительских прав, так как она «наркоманка». Дома она практически не появляется, а воспитанием ее детей занимается бабушка.

«Он [Пестерников — прим. «Газеты.Ru»] в нашем дворе был два дня и, скорее всего, он их приглядел», — сказала она.

Детей у Елены было не меньше пяти, рассказала соседка. Двое недавно умерли: первый отравился молоком, которое дала ему мать, а другой умер от постоянных избиений Елены. Мать девочки узнала о пропаже дочери только утром, когда ее в нетрезвом состоянии разбудили занимавшиеся поиском люди. Через несколько часов детей нашли убитыми.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в похищении девочек в Киселевске Виктор Пестерников задержан. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве школьниц, его везут на допрос в полицию. Он сам показал место убийства детей, их тела нашли.