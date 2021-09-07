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Хитрый и зависимый: в колонии дали характеристику предполагаемому убийце детей в Кузбассе

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ГУ МВД России по Кемеровской области/@@pdmnews/Telegram

Виктор Пестерников, подозреваемый в убийстве двух десятилетних школьниц в городе Киселевск Кемеровской области, не всегда был на хорошем счету в колонии, где он отбывал срок как педофил. Об этом пишет mk.ru.

По мнению сотрудников исправительного учреждения, осужденный работал с психологами, хотя и не особо активно, держал спальное место в порядке. У Пестерникова в колонии была оплачиваемая работа — он ремонтировал обувь. Работать озеленителем он отказался.

Надзиратели также отметили, что заключенный имел «узкий кругозор».

За все время пребывания в колонии осужденный «заработал» шесть нарушений режима, а вот поощрений на его счету не было.

«По характеру: хитрый, тщеславный, зависимый. Самооценка объективная. В конфликтных ситуациях не замечен, в обращении с сотрудниками администрации и осужденными всегда вежлив и корректен», — гласит характеристика.

При этом подчеркивается, что у осужденного была семья и он планировал воссоединиться с родней после освобождения — регулярно переписывался с ними, родственники приезжали на свидание.

Пестерников в 2009 году был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение преступлений по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в прежней редакции этой статьи УК).

Ранее Следственный комитет подтвердил, что Пестерников вновь задержан. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве девочек и показал место, где было совершено преступление. Там обнаружили тела школьниц.

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