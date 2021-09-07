В Минздраве назвали основную причину смертности в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что основной причиной смертности как в мире, так и в России, остаются сердечно-сосудистые заболевания. Об этом глава Минздрава сообщил в ходе научно-практической конференции «Кардиология на марше 2021», его слова приводит РИА «Новости».

«Несмотря на высокий уровень и быстрые темпы развития мировой и отечественной медицины, сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной заболеваемости и смертности во всем мире и в Российской Федерации», — отметил Мурашко.

Министр подчеркнул, что в 2020 году более 450 тыс. пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений получили лекарственные препараты в амбулаторных условиях.

«В 2021 году принято решение о продлении срока лекарственного обеспечения до 2 лет», — уточнил Мурашко.

Ранее сообщалось, что пренебрежение реабилитацией после коронавируса несет риск сердечно-сосудистых осложнений. Помимо этого, осложнения также могут коснуться и центральной нервной системы.