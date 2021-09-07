Скончался еще один военный, пострадавший после взрывов в Казахстане

Скончался 38-летний Ерлан Кыргызалиев, пострадавший после взрыва на складе боеприпасов в Казахстане, он стал 16-й жертвой ЧП, передает Sputnik со ссылкой на Минобороны Казахстана.

Отмечается, что Кыргызалиев был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе.

«В результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы, 1983 года рождения», – сообщили в ведомстве.

Череда взрывов произошла из-за пожара в воинской части в казахстанском городе Тараз 26 августа около 19.00 по местному времени (16.00 мск). По данным Минобороны страны, всего с момента возгорания произошло более 10 взрывов с различным интервалом времени. Отмечается, что на взорвавшихся складах хранилось более 500 т тротила.