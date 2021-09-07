В России выявили 17 425 случаев заражения COVID-19

В России выявили 17 425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб в официальном Telegram-канале.

Также за прошедший день вылечились 17 243 человека, умерли 795.

Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 было зафиксировано в Москве (1 187), Московской области (880), Санкт-Петербурге (626), Свердловской (510) и Ростовской (475) областях.

За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 7 047 880 жителей России, выздоровели 6 302 250 человек, умерли 188 785.

Ранее стало известно, что в России разработали прибор, определяющий наличие коронавируса менее чем за 30 минут. На то, чтобы диагностировать коронавирусную инфекцию, системе понадобится 27 минут. Речь идет о моменте забора материала до получения финального результата.

По данным Федерального медико-биологического агентства, после доработки прибора система сможет фиксировать и другие антигены у людей.