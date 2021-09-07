Около гаражей в Киселевске, где пропали две девочки, нашли детскую блузку

Около гаражей в городе Киселевск в Кемеровской области, где ранее пропали две 10-летние школьницы, нашли белую детскую блузку. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным портала, похожая блузка была на одной из девочек, но пока нет полной уверенности в том, что найденная вещь принадлежит именно ей.

В настоящее время поисками пропавших детей занимается группа волонтеров из Новосибирска.

Ранее СМИ назвали предполагаемого подозреваемого в похищении двух девочек в Киселевске.

Накануне, 6 сентября, около восьми часов утра две 10-летние девочки отправились в школу и не вернулись домой.

Школьниц последний раз видели в продуктовом магазине вместе с неизвестным мужчиной, который покупал им сладости, а позднее ушел с ними в сторону гаражей, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Для поисков пропавших девочек в Кемеровской области поднят весь личный состав органов внутренних дел.