Для поисков пропавших девочек в Кемеровской области поднят весь личный состав органов внутренних дел

В Киселевске Кемеровской области продолжается розыск двух без вести пропавших школьниц. В поисках девочек задействовали весь личный состав органов внутренних дел города, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

«По указанию начальника ГУ МВД России по Кемеровской области весь личный состав органов внутренних дел Киселевска поднят по тревоге, на место проведения разыскных мероприятий направлено руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского Главка», — говорится в сообщении.

Накануне около восьми часов утра две 10-летние девочки отправились в школу и не вернулись домой.

Школьниц последний раз видели в продуктовом магазине вместе с неизвестным мужчиной, который покупал им сладости, а позднее ушел с ними в сторону гаражей сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным МВД, следователи изучают съемки камер видеонаблюдения по возможному пути следования девочек, устанавливают и опрашивают возможных свидетелей.